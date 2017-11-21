ЦБ ответил на предложение Титова о "черных списках" клиентов банков

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Банк России заявил, что уже создал механизм реабилитации добросовестных клиентов банков, попавших в базы данных отказников из-за технической ошибки, а также подготовил вместе с Росфинмониторингом изменения в закон о введение так называемого "второго уровня реабилитации", по которому клиент в такой ситуации сможет обратиться в ЦБ и тогда его заявление будет рассматривать совместная комиссия регулятора и Росфинмониторинга.

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов ранее обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой о создании регулятором балансирующего механизма, эффективно исправляющего ошибки банков, необоснованно приостанавливающие расчетные операции клиентов, или отказывающие в них.

Титов отмечал в письме к главе ЦБ, что в его адрес поступают обращения предпринимателей с жалобами на необоснованные действия кредитных организаций, выражающиеся в отказах в выполнении распоряжений клиентов о совершении операций на основании закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Далее в письме приводится ряд жалоб предпринимателей, получивших отказы банков в проведении операций и блокировки счетов на этом основании, в том числе со стороны Сбербанка, Альфа-банка.

"Прошу дать поручение о создании балансирующего механизма, который позволил бы эффективно исправлять ошибочные действия банков, выражающиеся в необоснованном приостановлении расчетных операций или необоснованном отказе от совершения расчетных операций", — говорится в письме Титова к Набиуллиной от 17 ноября, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Ответ регулятора

В пресс-службе Банка России РИА Новости заявили, что обращения и жалобы клиентов банков рассматриваются регулятором в общем порядке в сроки, установленные законодательством. "При этом у банка запрашиваются документы, информация и пояснения по каждому конкретному случаю. Банк России очень внимательно рассматривает каждую жалобу от клиентов на отказы банков в открытии счетов или проведении транзакций", — подчеркнули в ЦБ.

Банк России 13 ноября сообщил, что создал механизм реабилитации добросовестных клиентов банков, попавших в базы данных отказников из-за технической ошибки. В этих методических рекомендациях предложен механизм удаления ранее направленных сведений в Росфинмониторинг. Информация о такой "реабилитации" клиента будет доводиться до всех кредитных организаций, уточнили в ЦБ.

"При этом формальный подход к использованию кредитными организациями информации о примененных полномочиях по "отказу", поступающей из Росфинмониторинга, может привести Банк России к выводу о недостаточной эффективности организации в банке системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — отмечает регулятор.

Вопрос "реабилитации" предпринимателей носит комплексный характер и не ограничивается изданием Банком России методических рекомендаций, также заявили в пресс-службе регулятора. В настоящее время, Банком России с участием Росфинмониторинга подготовлены необходимые изменения в закон №115-ФЗ. ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"), сообщили в ЦБ.

"Они предполагают введение так называемого "второго уровня реабилитации". Речь идёт о случаях, когда банк отказывается пересмотреть своё прежнее решение по клиенту-отказнику в связи с его заявлением. Мы предлагаем механизм, по которому клиент в такой ситуации сможет обратиться в Банк России, и тогда его заявление будет рассматривать совместная комиссия регулятора и Росфинмониторинга", — говорится в ответе регулятора.

"Ознакомившись с материалами, она должна будет решить, насколько обоснован был отказ банка. Как ожидается, эти изменения в закон будут приняты Госдумой уже в текущую сессию. Банк России на постоянной основе взаимодействует с бизнес-объединениями, учитывает их точку зрения при выработке решений", — пояснили в пресс-службе ЦБ.