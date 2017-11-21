Банк России выпустил памятную монету в честь столетия режиссера Любимова

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Банк России 21 ноября выпускает в обращение памятную серебряную монету "Казначейство России" номиналом 1 рубль, а также серебряную монету к столетию со дня рождения режиссера Юрия Любимова номиналом 2 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Тираж монеты "Казначейство России" — 3 тысячи штук, она имеет форму круга диаметром 25 миллиметров. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение эмблемы Федерального казначейства, внизу по окружности имеется надпись "Казначейство России".

Тираж монеты, приуроченной к столетию со дня рождения режиссера Юрия Любимова — также 3 тысячи штук, она имеет форму круга диаметром 33 миллиметра. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Любимова на фоне стилизованного занавеса и театральных масок, вверху по окружности написано "Ю.П. Любимов", ниже — даты в две строки "1917", "2014".

Отмечается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.