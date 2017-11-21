Аналитики предположили, каким будет бюджет Британии на 2018 год

ЛОНДОН, 21 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Осенний бюджет Великобритании на 2018 год, который будет представлен в среду, вряд ли будет содержать жесткие меры. На фоне непростой ситуации внутри Консервативной партии и медленных переговоров по Brexit, власти, скорее, поспешат поддержать бизнес и социальную сферу, считают экономисты, опрошенные РИА Новости.

Новые прогнозы

Начиная с осени этого года, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд будет представлять проект бюджета страны один раз в год, отказавшись от 42-летней традиции, согласно которой финансовый документ государства публиковался дважды в год — весной и осенью. В ноябре прошлого года глава Минфина объявил, что отныне основной проект бюджета с планируемыми изменениями будет представляться осенью, заблаговременно до начала нового налогового года. Весенний доклад казначейства сохранится, но в 2018 году не будет содержать существенных фискальных изменений.

Первое, чего ждут эксперты — изменение экономических прогнозов управлением по бюджетной ответственности Великобритании (Office for Budget Responsibility, OBR) на фоне влияния Brexit. Согласно мнению аналитической компании Oxford Economics, в этот раз OBR может существенно сократить ожидания по росту промышленного производства, а также снизить долгосрочный прогноз по росту ВВП Британии до 1,5%. В результате этого объем заимствований будет выше примерно на 1% от ВВП в 2020-2021 годах.

Эксперты EY ITEM Club ожидают, что прогноз по росту ВВП в 2017 году будет улучшен до 1,6-1,7% с предполагавшихся год назад 1,4%, но будет ниже весеннего прогноза в 2%. Также вероятно сокращение госзаимствований в текущем 2016-2017 финансовом году на 3 миллиарда фунтов до примерно 65 миллиардов фунтов.

В ноябре прошлого года OBR ухудшило прогноз по росту экономики страны на фоне Brexit до 1,4% с 2,2%. Однако вопреки ожиданиям, британская экономика росла более высокими темпами. В результате, весной этого года прогноз был улучшен до 2% с 1,4%. Прогноз роста ВВП в 2018 году составляет 1,6%, в 2019 году – 1,7%. К уровню в 2% рост экономики вернется к 2021 году, говорили в OBR весной.

Налоги и инвестиции

Что касается бюджетной политики, то эксперты не ожидают каких-либо жестких мер со стороны консервативного правительства. Об основных изменениях налогообложения было объявлено в "весеннем бюджете". К тому же, на фоне непростой ситуации внутри консервативной партии и вялотекущих переговоров по Brexit, правительство охотнее пойдет на смягчения в социальной сфере, полагают аналитики.

Министр финансов Хаммонд уже сообщил, что в новом бюджетном плане будет содержаться строка расходов, предусматривающая строительство 300 тысяч новых домов в год с целью решения проблемы доступного жилья. Причем, это будут сделано не только за счет выделения денег из государственной казны, но и путем предоставления льгот небольшим строительным компаниям. В EY ITEM Club не исключают, что в заявлении министра в среду могут содержаться и другие меры по поддержке бизнеса.

Кроме того, власти пообещали инвестировать дополнительно 1,7 миллиарда фунтов в развитие транспортной инфраструктуры в рамках нового бюджета. Ранее в октябре Хаммонд заявлял, что порядка 400 миллионов фунтов стерлингов будет вложено в развитие транспортной инфраструктуры на севере страны. Более 100 миллионов фунтов из указанной суммы будут направлены на строительство дополнительных дорог и развязок, чтобы разгрузить транспортные узлы. Около 300 миллионов фунтов будет инвестировано в развитие железнодорожного сообщения на севере страны с целью обеспечить быстрое сообщение между Ливерпулем, Манчестером, Шеффилдом, Йорком и городом Лидс.

Ранее в этом году при формировании бюджета власти выделили дополнительно порядка 1,1 миллиарда фунтов стерлингов на развитие транспортной инфраструктуры, а именно английской локальной транспортной системы.

Критика лейбористов

Лейбористская партия, в частности, ее "теневой" канцлер Джон Макдоннел уже выступил с критикой бюджетной политики, проводимой консерваторами. По его мнению, необходимо срочно ввести "чрезвычайный бюджет", чтобы поддержать социальную сферу Великобритании, которая, по его мнению, пребывает в кризисе. Политик призывает покончить с ограничениями в финансировании госсектора, прекратить приватизацию в здравоохранении и построить социальное жилье.

Макдоннел считает, что на социальные расходы, включающие здравоохранение, социальную службу, школы и локальное правительство необходимо направить около 17 миллиардов фунтов стерлингов. Также нужно навести порядок в налогообложении, заставив платить богатых налоги, которые они укрывают.

Представители Консервативной партии в ответ на это заявили, что такая политика лейбористов может привести к росту долга, более высоким налогам и к сокращению рабочих мест.