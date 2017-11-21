РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Аналитики предположили, каким будет бюджет Британии на 2018 год

09:4921.11.2017
0190
© Fotolia / by-studioБиг-Бен и здание британского парламента в Лондоне. Архивное фотоБиг-Бен и здание британского парламента в Лондоне. Архивное фото
© Fotolia / by-studio

ЛОНДОН, 21 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Осенний бюджет Великобритании на 2018 год, который будет представлен в среду, вряд ли будет содержать жесткие меры. На фоне непростой ситуации внутри Консервативной партии и медленных переговоров по Brexit, власти, скорее, поспешат поддержать бизнес и социальную сферу, считают экономисты, опрошенные РИА Новости.

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Британия после Brexit будет поддерживать санкционную политику Евросоюза
Начиная с осени этого года, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд будет представлять проект бюджета страны один раз в год, отказавшись от 42-летней традиции, согласно которой финансовый документ государства публиковался дважды в год — весной и осенью. В ноябре прошлого года глава Минфина объявил, что отныне основной проект бюджета с планируемыми изменениями будет представляться осенью, заблаговременно до начала нового налогового года. Весенний доклад казначейства сохранится, но в 2018 году не будет содержать существенных фискальных изменений.

Новые прогнозы

Первое, чего ждут эксперты — изменение экономических прогнозов управлением по бюджетной ответственности Великобритании (Office for Budget Responsibility, OBR) на фоне влияния Brexit. Согласно мнению аналитической компании Oxford Economics, в этот раз OBR может существенно сократить ожидания по росту промышленного производства, а также снизить долгосрочный прогноз по росту ВВП Британии до 1,5%. В результате этого объем заимствований будет выше примерно на 1% от ВВП в 2020-2021 годах.

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
Moody's снизило суверенный рейтинг Британии с "Аа1" до "Аа2"
Эксперты EY ITEM Club ожидают, что прогноз по росту ВВП в 2017 году будет улучшен до 1,6-1,7% с предполагавшихся год назад 1,4%, но будет ниже весеннего прогноза в 2%. Также вероятно сокращение госзаимствований в текущем 2016-2017 финансовом году на 3 миллиарда фунтов до примерно 65 миллиардов фунтов.

В ноябре прошлого года OBR ухудшило прогноз по росту экономики страны на фоне Brexit до 1,4% с 2,2%. Однако вопреки ожиданиям, британская экономика росла более высокими темпами. В результате, весной этого года прогноз был улучшен до 2% с 1,4%. Прогноз роста ВВП в 2018 году составляет 1,6%, в 2019 году – 1,7%. К уровню в 2% рост экономики вернется к 2021 году, говорили в OBR весной.

Налоги и инвестиции

Что касается бюджетной политики, то эксперты не ожидают каких-либо жестких мер со стороны консервативного правительства. Об основных изменениях налогообложения было объявлено в "весеннем бюджете". К тому же, на фоне непростой ситуации внутри консервативной партии и вялотекущих переговоров по Brexit, правительство охотнее пойдет на смягчения в социальной сфере, полагают аналитики.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/ Stefan Rousseau
Тереза Мэй пытается спасти Британию, вызывая дух Путина
Министр финансов Хаммонд уже сообщил, что в новом бюджетном плане будет содержаться строка расходов, предусматривающая строительство 300 тысяч новых домов в год с целью решения проблемы доступного жилья. Причем, это будут сделано не только за счет выделения денег из государственной казны, но и путем предоставления льгот небольшим строительным компаниям. В EY ITEM Club не исключают, что в заявлении министра в среду могут содержаться и другие меры по поддержке бизнеса.

Кроме того, власти пообещали инвестировать дополнительно 1,7 миллиарда фунтов в развитие транспортной инфраструктуры в рамках нового бюджета. Ранее в октябре Хаммонд заявлял, что порядка 400 миллионов фунтов стерлингов будет вложено в развитие транспортной инфраструктуры на севере страны. Более 100 миллионов фунтов из указанной суммы будут направлены на строительство дополнительных дорог и развязок, чтобы разгрузить транспортные узлы. Около 300 миллионов фунтов будет инвестировано в развитие железнодорожного сообщения на севере страны с целью обеспечить быстрое сообщение между Ливерпулем, Манчестером, Шеффилдом, Йорком и городом Лидс.

Ранее в этом году при формировании бюджета власти выделили дополнительно порядка 1,1 миллиарда фунтов стерлингов на развитие транспортной инфраструктуры, а именно английской локальной транспортной системы.

Критика лейбористов

Лейбористская партия, в частности, ее "теневой" канцлер Джон Макдоннел уже выступил с критикой бюджетной политики, проводимой консерваторами. По его мнению, необходимо срочно ввести "чрезвычайный бюджет", чтобы поддержать социальную сферу Великобритании, которая, по его мнению, пребывает в кризисе. Политик призывает покончить с ограничениями в финансировании госсектора, прекратить приватизацию в здравоохранении и построить социальное жилье.

Макдоннел считает, что на социальные расходы, включающие здравоохранение, социальную службу, школы и локальное правительство необходимо направить около 17 миллиардов фунтов стерлингов. Также нужно навести порядок в налогообложении, заставив платить богатых налоги, которые они укрывают.

Представители Консервативной партии в ответ на это заявили, что такая политика лейбористов может привести к росту долга, более высоким налогам и к сокращению рабочих мест.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена