Нефть растет в цене в рамках коррекции после снижения

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть утром во вторник коррекционно поднимаются, но динамика остается слабой на ожидании инвесторами данных статистики по запасам нефти в США за неделю и встречи министров нефти и энергетики стран ОПЕК+ в Вене в конце месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,13% — до 62,30 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до 56,49 доллара за баррель.

Стоимость нефти восстанавливает потери после удешевления днем ранее, вызванного обеспокоенностью инвесторов вокруг сделки стран, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), по сокращению добычи. Главным вопросом для трейдеров остается возможное продление сделки после марта 2018 года.

Страны ОПЕК+ в целях стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Теперь рынок ожидает встречу министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. Мероприятие состоится 30 ноября в Вене. Накануне встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий.

На этой неделе станут известны данные по запасам нефти в США по итогам недели, завершившейся 17 ноября, от Американского института нефти (API) и министерства энергетики страны. По мнению экспертов, коммерческие запасы нефти в США, исключая стратегический резерв, уменьшились за период на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 456,8 миллиона баррелей.