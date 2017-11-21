МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Республики Коми 1,2 миллиарда рублей на возобновление стабильной работы градообразующего предприятия моногорода Инта — "Интауголь", соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабинета министров.

"Подписанным распоряжением Минэнерго из резервного фонда правительства России направляются бюджетные ассигнования в размере 1,2 миллиарда рублей для предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Республики Коми на возмещение затрат, необходимых для возобновления стабильной работы градообразующего предприятия моногорода Инта – АО "Интауголь" в 2018–2019 годах", — говорится в распоряжении.

"Интауголь" является градообразующим предприятием приполярного моногорода Инты в Коми. Весной из-за нехватки финансирования и средств для выплаты зарплат рабочим работа предприятия на несколько месяцев была приостановлена.

В сентябре "Интауголь" договорилось с ОГК-2 об изменении схемы расчетов за уголь. Было предусмотрено, что энергокомпания оплатит доставку угля по железной дороге до Череповца, выводя в отдельные платежи расчеты с шахтой за поставки. Кроме того, допускается, что переход ЧГРЭС на газ может быть отложен на 2021 год, но для этого "Интауголь" должна выполнять все свои текущие договорные обязательства.

Ранее первый замгендиректора "Газпром энергохолдинга" Павел Шацкий заявлял, что компания планирует отказаться от угольных блоков ЧГРЭС из-за их нерентабельности.