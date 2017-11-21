В AT&T предупредили о негативном влиянии иска минюста на другие сделки

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Иск минюста США, добивающегося запрета на покупку конгломерата Time Warner Inc. компанией AT&T, может отрицательно сказаться и на других подобных сделках, считает глава AT&T Рэндалл Стивенсон, слова которого приводит издание Financial Times.

"Это добавляет неопределенности тем, кто рассматривает сделку по слиянию или поглощению", — заявил Рэндалл журналистам вскоре после появления сообщений о подаче жалобы.

Иск "растягивает антимонопольное законодательство за его пределы", цитирует бизнесмена издание.

Объединение двух компаний может стать одним из крупнейших слияний в американской истории. В минюсте США полагают, что такая сделка существенно снизит конкуренцию. Это, в свою очередь, приведет к росту цен и снижению количества инноваций. Тем самым сделка причинит большой вред американским потребителям, считают в минюсте.

Ведомство в данном случае выступает против вертикального слияния — ситуации, когда компания приобретает другое предприятие в той же отрасли, но оперирующее на иной ступени производственной цепочки. В то же время неназванный источник в минюсте сообщил изданию, что этот иск не создаст прецедент.

"Это не значит, что мы будем блокировать любое вертикальное слияние. Это не значит, что мы будем блокировать любую транзакцию на сто миллиардов. Это значит, что в данном конкретном случае мы должны поступить так", — цитирует Financial Times своего собеседника.

Между тем, Стивенсон не исключает, что критика телеканала CNN со стороны президента США Дональда Трампа могла сыграть свою роль и привести к сопротивлению сделке со стороны правительства, пишет издание.

Осенью прошлого года AT&T сообщила о договоренностях о покупке медиаконгломерата Time Warner, которому принадлежит, в частности, телеканал CNN, более чем за 100 миллиардов долларов. Данная сумма включает в себя 85,4 миллиарда за приобретение Time Warner, а также долги компании, которые планировал взять на себя AT&T. Сделку уже одобрили Еврокомиссия (ЕК), правительства Мексики и Чили.