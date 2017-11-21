В AT&T предупредили о негативном влиянии иска минюста на другие сделки

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Иск минюста США, добивающегося запрета на покупку конгломерата Time Warner Inc. компанией AT&T, может отрицательно сказаться и на других подобных сделках, считает глава AT&T Рэндалл Стивенсон, слова которого приводит издание Financial Times.
Иск "растягивает антимонопольное законодательство за его пределы", цитирует бизнесмена издание.
Объединение двух компаний может стать одним из крупнейших слияний в американской истории. В минюсте США полагают, что такая сделка существенно снизит конкуренцию. Это, в свою очередь, приведет к росту цен и снижению количества инноваций. Тем самым сделка причинит большой вред американским потребителям, считают в минюсте.
Ведомство в данном случае выступает против вертикального слияния — ситуации, когда компания приобретает другое предприятие в той же отрасли, но оперирующее на иной ступени производственной цепочки. В то же время неназванный источник в минюсте сообщил изданию, что этот иск не создаст прецедент.
Между тем, Стивенсон не исключает, что критика телеканала CNN со стороны президента США Дональда Трампа могла сыграть свою роль и привести к сопротивлению сделке со стороны правительства, пишет издание.
Осенью прошлого года AT&T сообщила о договоренностях о покупке медиаконгломерата Time Warner, которому принадлежит, в частности, телеканал CNN, более чем за 100 миллиардов долларов. Данная сумма включает в себя 85,4 миллиарда за приобретение Time Warner, а также долги компании, которые планировал взять на себя AT&T. Сделку уже одобрили Еврокомиссия (ЕК), правительства Мексики и Чили.