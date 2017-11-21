Американский минюст подал иск для предотвращения слияния AT&T и Time Warner

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции США подало гражданский иск, намереваясь заблокировать предполагаемое приобретение конгломерата Time Warner Inc. компанией AT&T, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В минюсте полагают, что такая сделка существенно снизит конкуренцию, а это, в свою очередь, приведет к росту цен и снижению количества инноваций. Объединение двух компаний может стать одним из крупнейших слияний в американской истории.

Согласно иску, поданному в суд округа Колумбия, объединенный конгломерат сможет использовать свой контроль над популярными сетями Time Warner, чтобы заставить конкурентов платить на сотни миллионов долларов больше за право их транслировать. Также в минюсте опасаются, что объединение замедлит переход индустрии к новым платформам распространения видеоматериала, что предоставило бы больший выбор клиентам и возможность сэкономить.

"Это слияние принесет большой вред американским потребителям. Это более высокие счета за телевидение и меньше новых опций. Единственным подходящим действием для министерства юстиции становится поиск судебного запрета от федерального судьи, который заблокирует всю сделку", — заявил помощник генпрокурора Макан Делрахим.

Осенью прошлого года AT&T сообщила о договоренностях о покупке медиаконгломерата Time Warner, которому принадлежит, в частности, телеканал CNN, более чем за 100 миллиардов долларов. Данная сумма включает в себя 85,4 миллиарда за приобретение Time Warner, а также долги компании, которые планировал взять на себя AT&T. Сделку уже одобрили Еврокомиссия (ЕК), правительства Мексики и Чили.