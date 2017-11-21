Американские биржи закрылись слабым ростом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Основные фондовые индексы США незначительно выросли на фоне опасений инвесторов по поводу политической нестабильности в Германии, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,31%, до 23430,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,12%, до 6790,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 2582,14 пункта.

Немецкая Свободная демократическая партия в ночь на понедельник вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель и "Зелеными" ("Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Позднее в понедельник Меркель заявила, что готова к переговорам по вопросу о формировании нового правительства.

В целом объем торгов в понедельник не слишком велик на фоне заканчивающегося сезона корпоративных отчетов в США и ожидания выходного дня в четверг по случаю Дня благодарения.