Россельхознадзор ограничит ввоз свинины и говядины из Бразилии

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор с 1 декабря вводит временные ограничения на импорт в Россию свинины и говядины из Бразилии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"Россельхознадзор вынужден принять срочные меры для защиты российских потребителей и внутреннего продовольственного рынка и ввести с 1 декабря текущего года временные ограничения на поставки в Россию из Бразилии всей свиноводческой продукции и продукции, полученной от крупного рогатого скота", — сказала Мелано.

По ее словам, это связано с обнаружением в мясе, которое поступает в Россию из Бразилии, стимулятора роста — рактопамина.

"Для урегулирования ситуации и получения достоверной информации от бразильской стороны Россельхознадзор 16 ноября направил в министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии предложение провести в возможно короткий срок переговоры. Однако до настоящего времени диалог с бразильской стороной не состоялся", — пояснила Мелано.