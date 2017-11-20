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Экономика

Роспотребнадзор предлагает ужесточить наказание за фальсификацию продуктов

18:5920.11.2017
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CC BY-SA 4.0 / Dgeise / Форменная одежда сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фотоФорменная одежда сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Dgeise /

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил законопроекты о введении уголовной и ужесточении административной ответственности за производство, ввоз и реализацию в России фальсифицированной пищевой продукции, заявил замначальника управления санитарного надзора ведомства Андрей Горский на совещании в Госдуме.

Правительство Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Роспотребнадзор подготовил к внесению через правительство два проекта федеральных закона", — сказал он.

В целях усиления мер противодействия обороту фальсифицированных продуктов первый законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП), второй – в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс.

Административная ответственность

Первый законопроект касается административной ответственности за производство и ввоз на территорию РФ в целях реализации, либо реализацию фальсифицированной пищевой продукции. За такое правонарушение предлагается предусмотреть штраф для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом для ИП и ЮЛ возможна конфискация предметов административного правонарушения.

Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Если такие нарушения совершены при организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских организациях, оздоровительных учреждениях, организациях социального обслуживания и не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то размер штрафа будет выше. Для должностных лиц он составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, юрлиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Причем и в этом случае предметы административного правонарушения могут быть конфискованы.

При повторных правонарушениях в данных случаях штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом у ИП и юрлиц возможна конфискация предметов административного правонарушения.

Уголовная ответственность

Второй законопроект предусматривает уголовную ответственность за производство, ввоз либо реализацию в РФ фальсифицированной пищевой продукции.

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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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За подобные преступления в крупном размере (свыше 400 тысяч рублей), за исключением отдельных случаев, Роспотребнадзор предлагает ввести штраф в размере от 300 тысяч до 800 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. В качестве альтернативы возможны обязательные работы на срок до 200 часов или исправительные работы на срок до одного года.

В случае совершения такого преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо в особо крупном размере (свыше 1 миллиона рублей) штраф составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Альтернатива — обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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А если подобные деяния совершены при организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медорганизациях, оздоровительных учреждениях, организациях соцобслуживания, штраф предлагается установить в размере от 1 миллиона до 3 миллионов рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года. Вместо штрафа возможны обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до двух лет.

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