Роспотребнадзор предлагает ужесточить наказание за фальсификацию продуктов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил законопроекты о введении уголовной и ужесточении административной ответственности за производство, ввоз и реализацию в России фальсифицированной пищевой продукции, заявил замначальника управления санитарного надзора ведомства Андрей Горский на совещании в Госдуме.
"Роспотребнадзор подготовил к внесению через правительство два проекта федеральных закона", — сказал он.
В целях усиления мер противодействия обороту фальсифицированных продуктов первый законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП), второй – в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс.
Административная ответственность
Первый законопроект касается административной ответственности за производство и ввоз на территорию РФ в целях реализации, либо реализацию фальсифицированной пищевой продукции. За такое правонарушение предлагается предусмотреть штраф для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом для ИП и ЮЛ возможна конфискация предметов административного правонарушения.
При повторных правонарушениях в данных случаях штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом у ИП и юрлиц возможна конфискация предметов административного правонарушения.
Уголовная ответственность
Второй законопроект предусматривает уголовную ответственность за производство, ввоз либо реализацию в РФ фальсифицированной пищевой продукции.
В случае совершения такого преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо в особо крупном размере (свыше 1 миллиона рублей) штраф составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Альтернатива — обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.