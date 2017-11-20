В Дагестане рассказали о росте производства сельхозпродукции с начала года

МАХАЧКАЛА, 20 ноя — РИА Новости. Общий объем производства продукции сельского хозяйства в Дагестане по итогам 10 месяцев 2017 года составил порядка 100 миллиардов рублей, рост производства достиг 4,7%, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

По данным минсельхоза республики, рост объемов сельхозпродукции обеспечен за счет увеличения валового сбора продукции растениеводства.

"На 100 миллиардов рублей сельхозпродукции произведено в Дагестане с начала года. Так, сбор овощей составил около 1,7 миллиона тонн, что составляет 103,4% по сравнению с прошлым годом; картофеля получено свыше 405 тысяч тонн, рост составил 103,5%, и зерна в первоначально оприходованном весе – около 323 тысяч тонн, это порядка 115,8% к аналогичному периоду прошлого года", — говорится в релизе.

В текущем году также отмечается рост объема произведенного мяса – на 5,8%, молока – 2,6%, яиц – 3%. На 2% выросло поголовье крупного рогатого скота и превысило 1 миллион голов, на 1,5% увеличилась численность птицы — поголовье превысило 2,2 миллиона.

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