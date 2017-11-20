Аналитик рассказал, как будут меняться цены на бензин в 2018 году

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Розничные цены на бензин в 2018 году будут расти темпами, близкими к инфляции и, возможно, выше, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

"Ожидаем что в среднем цены (бензина в рознице — ред.) будут расти темпами, близкими к инфляции, может быть, чуть выше. Доходность переработки и розницы очень низкая, поэтому цены должны расти", — сказал он РИА Новости. При этом Полищук отметил, что при резком росте цен на бензин ФАС выставляет штрафы нефтяным компаниям, в связи с чем нефтяники и будут ориентироваться на инфляцию.

В свою очередь, эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко подчеркнула, что, по ее мнению, рост цен на бензин будет не стремительным, но очевидным.

"Вероятнее всего, цены на нефтепродукты будут повышаться. Основными причинами станут естественные инфляционные процессы в экономике. Другой, не менее весомой причиной, будет являться рост акцизов на топливо. Третья причина — это рост сборов с инфраструктуры АЗС", — пояснила она.

"Основываясь на этих давящих факторах, производителям бензина придётся поднимать цены, чтобы не допустить убытков и провалов на рынке", — заключила эксперт.

Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, крупнейшей товарной площадке в РФ для опта бензина, в результате ноябрьского роста достигли максимума текущего года. В частности, 13 ноября бензин "Регуляр-92" подорожал до 44,746 тысячи рублей за тонну, бензин "Премиум-95" — до 46,93 тысячи рублей.

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин после этого заявлял, что рост цен на бензин в оптовом звене был вызван спекуляциями на рынке, а объективных причин увеличения цен нет. При этом он отмечал, что не видит предпосылок и для роста розничных цен на бензин.