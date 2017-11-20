Аналитик рассказал, как будут меняться цены на бензин в 2018 году

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Розничные цены на бензин в 2018 году будут расти темпами, близкими к инфляции и, возможно, выше, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.
В свою очередь, эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко подчеркнула, что, по ее мнению, рост цен на бензин будет не стремительным, но очевидным.
"Вероятнее всего, цены на нефтепродукты будут повышаться. Основными причинами станут естественные инфляционные процессы в экономике. Другой, не менее весомой причиной, будет являться рост акцизов на топливо. Третья причина — это рост сборов с инфраструктуры АЗС", — пояснила она.
"Основываясь на этих давящих факторах, производителям бензина придётся поднимать цены, чтобы не допустить убытков и провалов на рынке", — заключила эксперт.
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин после этого заявлял, что рост цен на бензин в оптовом звене был вызван спекуляциями на рынке, а объективных причин увеличения цен нет. При этом он отмечал, что не видит предпосылок и для роста розничных цен на бензин.