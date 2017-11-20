В Татарстане рассказали о сотрудничестве с Вьетнамом

КАЗАНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Татарстан и Сайгонский парк высоких технологий (Вьетнам) могут достичь высоких результатов в сотрудничестве в сфере ИТ-технологий, также большой потенциал сотрудничества Татарстана и Вьетнама в нефтехимии, фармацевтике, сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба президента республики.

Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым находится с рабочей поездкой во Вьетнаме. В частности, состоялись встречи Минниханова с представителями Сайгонского парка высоких технологий (SHTP), руководством Торгово-промышленной палаты города Хошимин и послом Вьетнама в России.

На территории SHTP ведут работу такие крупные высокотехнологичные корпорации, как Intel (США), Samsung (Южная Корея), Nidec (Япония), Sanofi (Франция), Datalogic (Италия), Microchip (США), Sonion (Дания) и другие. Всего реализуется более 70 проектов по разным направлениям: микроэлектроника, информационные технологии, автоматика, нанотехнологии, биотехнологии и ряд других.

"Это хорошее поле для нашего сотрудничества. Мы могли бы достичь хороших результатов в сфере ИТ-технологий, программных продуктов, в области реализации цифровой экономики. Вы сумели привлечь серьезные компании с мировыми именами, это очень важно для дальнейшей работы с инвесторами", — цитирует пресс-служба слова Минниханова, отметившего при этом, что Татарстан также придает большое значение развитию информационно-коммуникационных технологий и инноваций.

Для более предметной работы в данной сфере президент Татарстана предложил разработать соглашение о сотрудничестве и закрепить в документе основные направления взаимодействия.

В ходе встречи с заместителем генерального директора Торгово-промышленной палаты города Хошимин Нгуен Тхе Хынгом и послом Вьетнама в России Нго Дук Маном Минниханов подчеркнул, что сегодня наблюдается хорошая динамика в отношениях между Татарстаном и Вьетнамом. По его словам, во Вьетнаме хорошо известна продукция "Камаза", Казанского вертолетного завода, Зеленодольского судостроительного завода и других татарстанских предприятий. Большой потенциал для развития связей с вьетнамскими компаниями, по мнению президента Татарстана, есть в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, цифровые технологии, фармацевтика, медицина, сельское хозяйство и других.

"Уверен, Татарстан внесет свой вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Вьетнамом", — подчеркнул Минниханов.

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