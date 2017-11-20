РЖД начнет продажи билетов в плацкарт на 31 декабря со скидкой 50%

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. РЖД со вторника начинают продажи билетов в плацкарт на 31 декабря 2017 года со скидкой 50%, сообщила компания в понедельник.

"Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" смогут купить билеты в плацкартные вагоны всех поездов внутригосударственного сообщения отправлением 31 декабря 2017 года — со скидкой 50%", — говорится в сообщении РЖД.

Оформить билет со скидкой, добавляет компания, можно на все места вне зависимости от их расположения в плацкартном вагоне. Купить его можно со вторника и до конца 2017 года в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, онлайн через официальный сайт РЖД, мобильное приложение "РЖД пассажирам", а также с помощью транзакционных терминалов самообслуживания (ТТС).

Компания отмечает, что скидка не будет применяться при оформлении билетов по детскому тарифу, а также для организованных групп пассажиров.

Перевозки пассажиров в поездах в дальнем следовании осуществляет "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Тариф для нее в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС. Выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК по согласованию с ФАС.

ФАС ранее отмечала, что цена билета в плацкарт в России на некоторых маршрутах дороже купе или авиабилета. Служба сравнивала билеты ФПК и авиакомпании "Победа". ФПК отвечала, что считает несопоставимыми условия и стоимость перевозки в плацкартных вагонах и самолетах лоукостеров.