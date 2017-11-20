СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко предложил освободить от уплаты курортного сбора в Крыму жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

"Мое предложение — внести в перечень льготных категорий жителей Донецкой и Луганской народных республик. Используя при этом формулировку указа президента Российской Федерации о признании документов, выданных на соответствующих территориях", — сказал Козенко на заседании профильного комитета крымского парламента.

По его словам, этот вопрос больше лежит в политической плоскости. "Они должны иметь равные права, такие же как у граждан Российской Федерации. Эту поправку я прошу рассмотреть при реализации данного законопроекта", — подчеркнул Козенко.

В свою очередь глава комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк предложил доработать данный вопрос, чтобы право на освобождение от уплаты курортного сбора получали те же категории граждан из ЛНР и ДНР, что и в России. "Здесь надо в равной части льготы, чтобы не было ущемления прав граждан Российской Федерации", — подчеркнул Черняк.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

Крымским законопроектом предлагается собирать курортный сбор с 1 мая по 30 сентября. Ставка сбора за фактические сутки проживания – 10 рублей. На сегодняшний день называются две даты начала взимания сбора: 1 мая 2018 года и 1 мая 2019 года. Окончательное решение должен принять глава Крыма Сергей Аксенов.