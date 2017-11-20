"Швабе" в рамках импортозамещения разработал 21 марку оптического стекла

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российский оптико-электронный холдинг "Швабе" в рамках работы по импортозамещению разработал и наладил серийное производство 21 марки бесцветного и цветного оптического стекла, инвестиции в проект составили почти двести миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Наши предприятия проделали колоссальную работу в области стекловарения. Фактически по каждой марке стекла с нуля была отработана технология производства. Успешная реализация проекта позволила нам полностью снять зависимость от импортных оптических материалов", — сообщил первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.