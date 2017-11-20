В Краснодаре рассказали о размещении производства турецкой компании

КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Промпарк планируется открыть в Краснодаре в конце текущего или начале следующего года, на его территории уже готовы разместиться 11 производств, в том числе крупная турецкая компания по изготовлению керамической плитки, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня в крае есть четкий план развития региональных промпарков. К 2020 году будет создано 11 индустриальных зон – это как государственные, так и частные проекты", – сказал Кондратьев.

По его словам, один из таких государственных парков планируется запустить в конце 2017 – начале 2018 года в Восточной промзоне Краснодара. Как отметил глава Кубани, сейчас площадь участка составляет 66,4 гектара, но власти региона рассматривают возможность увеличить его до 330 гектаров. "Уже есть 11 предприятий, готовых разместить здесь свои производства, в том числе крупная турецкая компания по изготовлению керамической плитки", – добавил губернатор.

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