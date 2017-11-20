ВТБ занял 2-е место в рейтинге корпоративного управления

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ВТБ занял второе место в рейтинге корпоративного управления, представленном Открытым правительством по итогам 2017 года, улучшив за год свою позицию на 2 пункта, сообщает пресс-служба банка.
Внедрение ККУ, разработанного при участии рабочей группы по созданию МФЦ, осуществляется в подконтрольных Российской Федерации акционерных обществах с 2014 года.
"Нам важно соответствовать высоким стандартам корпоративного управления в компании, именно поэтому мы уделяем особое внимание этому направлению. За три года банк провел серьезную работу: от формирования дорожной карты до внедрения существенных изменений во внутрибанковские документы и процессы", — цитируют в пресс-службе комментарий заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Герберта Мооса.