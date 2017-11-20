Росстат рассказал о росте добычи нефти и газа за январь-октябрь 2017 года

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в России за январь-октябрь выросла в годовом выражении на 0,2%, добыча газа — на 12%, говорится в оперативном докладе Росстата.

В октябре добыча нефти и газового конденсата в РФ составила 46,5 миллиона тонн, что на 2,1% меньше показателя за аналогичный период 2016 года и на 4,5% больше показателя сентября 2017 года.

Добыча газа в октябре составила 55,1 миллиарда кубометров. Показатель увеличился в годовом выражении на 2,2%, в месячном – на 15,8%.