Индия займет $100 млн у Всемирного банка на развитие солнечной энергетики

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя — РИА Новости. Власти Индии подписали соглашение со Всемирным банком о займе на сумму 100 миллионов долларов на строительство инфраструктуры для солнечных электростанций на территории страны, сообщило в понедельник министерство финансов Индии.

"Индия подписала соглашение о займе со Всемирным банком на сумму 100 миллионов долларов для реализации проекта совместной инфраструктуры для солнечных электростанций", — говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что целью проекта является увеличение выработки солнечной энергии "через создание крупномасштабных парков с солнечными электростанциями по стране". "Данный проект поспособствует реализации плана правительства по выработке 100 гигаватт солнечной энергии (из 175 целевых) к 2022 году", — указано в сообщении.

Согласно ежегодному прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2017, наибольший вклад в рост спроса на энергоносители и электроэнергию к 2040 году внесет Индия, увеличив свою долю потребления до 11%.