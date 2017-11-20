На Камчатке потратили более миллиарда рублей на ремонт дорог в 2017 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя — РИА Новости. Более одного миллиарда рублей потратили власти Камчатки в 2017 году на ремонт дорог в рамках программы комплексного благоустройства, сообщает краевой минтранс.

Программа комплексного благоустройства населенных пунктов Камчатского края запущена в работу 5 лет назад. Она объединила мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов, бордюров и тротуаров, ливневых стоков.

"На проведение работ по благоустройству из средств краевого и местных бюджетов было направлено порядка одного миллиарда рублей. Это позволило отремонтировать автомобильные дороги общей площадью 250 тысяч квадратных метров и придомовые территории общей площадью 57 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной объём средств был выделен на ремонт проездов Петропавловска-Камчатского. На приведение в порядок автомобильных дорог и придомовых территорий города потрачены более 700 миллионов рублей, отремонтированы 43 объекта общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.

"Масштабные работы по ремонту асфальтового покрытия были, в том числе, выполнены на основных магистралях центральной части города — улицах Советская, Ленинградская, Ленинская, Озерновская коса", — уточнил представитель министерства.

Во втором крупнейшем городе края — Елизово — отремонтированы более 36 тысяч квадратных метров дорог. Общий объём финансирования этих работ составил 72 миллиона рублей.

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