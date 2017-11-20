Тверская область вошла в топ-5 по исполнению "майских указов" в экономике

ТВЕРЬ, 20 ноя — РИА Новости. Тверская область вошла в пятерку регионов-лидеров по исполнению "майских указов" президента РФ в сфере экономики, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на рейтинг информационно-аналитической системы "Медиалогия" по итогам октября.

"Правительство Тверской области во главе с Игорем Руденей продолжает последовательное экономическое обновление региона, делая ставку на создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере", — прокомментировал РИА Новости директор института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили.

По мнению эксперта, в октябре главной информационной темой, связанной с экономикой Верхневолжья, стали положительные результаты по снижению уровня долговой нагрузки Тверской области.

"Регион вошел в тройку лидеров по снижению госдолга, что очень важно для формирования бюджетного развития. Игорь Руденя проводит эффективную долговую политику, которая позволяет перераспределять средства, полученные за счет экономии на обслуживании обязательств региональной казны, инвестируя их в дорожную и туристическую инфраструктуру, сельское хозяйство, поддержку промышленности, а также малого и среднего бизнеса", — добавил Мамагулашвили.

Эксперт подчеркнул, что инвестиционная активность в тверском регионе является прямым отражением стабильности областного бюджета. Только в октябре в Тверской области было открыто несколько предприятий, в том числе, с участием зарубежных партнеров. В частности, в Кимрах началась работа второй очереди производственного комплекса ЗАО "Хамильтон Стандард — Наука". В результате реализации инвестпроекта выпуск приборов для кондиционирования салонов самолетов "Боинг" моделей 767, 777, 787 полностью переведен в Россию. В Твери открылось производство стеллажей немецкого концерна Jungheinrich — одного из мировых лидеров в области складской техники, стеллажного оборудования и систем автоматизации склада. На ЗАО "Тверской экскаватор" начался серийный выпуск тяжелых гусеничных экскаваторов. В Торопце запустила конвейер новая мебельная фабрика компании "Феликс".

Другие новости региона читайте здесь >>