ФАС отказалась возбуждать дело в отношении Apple по ценам на iPhone Х

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не выявила нарушений в ходе проверки ценообразования на iPhone X, отказалась от возбуждения дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"ФАС России проверила доводы, изложенные в жалобе гражданина…. Антимонопольное ведомство сообщает, что на установление реселлерами одинаковых розничных цен на старте продаж может оказывать влияние повышенный спрос на новые модели смартфонов, зачастую превышающий предложение", — сказал представитель службы, отметив, что по истечении некоторого времени после выхода на рынок каждой новой модели смартфонов Apple iPhone степень дифференциации розничных цен возрастает.

"Принимая во внимание, что Apple iPhone X 256 GB поступил в продажу на территории Российской Федерации 3 ноября, в настоящий момент не представляется возможным сделать вывод о наличии либо отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства. В возбуждении дела заявителю отказано", — добавили в пресс-службе ФАС.

Продажи iPhone X в России начались 3 ноября. Минимальная стоимость смартфона на 64 Гб составляет 79,99 тысячи рублей, на 256 Гб — 91,99 тысячи рублей. Через несколько дней после старта продаж ФАС сообщила, что проверит ценообразование на новый смартфон компании Apple, в связи с жалобой гражданина на одинаковые цены у российских реселлеров.

На прошлой неделе служба сообщила, что по итогам проверки ценообразования на iPhone 8 так же не выявлено нарушений.

Ранее, в марте комиссия ФАС признавала "Эппл Рус", российское представительство компании Apple, нарушившей закон "О защите конкуренции" при координации цен на iPhone 5 и 6. Компании грозил штраф до 5 миллионов рублей, однако смягчающим обстоятельством стало то, что она самостоятельно, до завершения рассмотрения дела устранила нарушения. В итоге штраф для "Эппл Рус" составил 1,75 миллиона рублей. При этом замглавы ФАС Андрей Цариковский в марте сообщал, что служба не нашла подтверждения координации цен на iPhone 7 в РФ, по ценам на эти модели дело не возбуждалось.