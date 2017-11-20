Темрезов: в КЧР началась высадка второй очереди садов интенсивного типа

ЧЕРКЕССК, 20 ноя — РИА Новости. Высадка второй очереди яблоневых садов интенсивного типа на площади 100 гектаров началась в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм".

Инвестиционный проект по закладке фруктовых садов в Карачаево-Черкессии вошел в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Весной этого года прошла высадка первой очереди садов интенсивного типа — аграрии высадили 30 гектаров саженцев и получили первый урожай — около 5 тонн фруктов с одного гектара. Посадка деревьев продолжится весной и осенью 2018 года.

Общая площадь садов интенсивного типа в различных районах Карачаево-Черкесии составит 203 гектара. После выхода проекта на полную мощность планируется получать урожай 50 тонн яблок с гектара.

"Реализация этого проекта позволит нам обеспечить жителей республики качественными, вкусными и доступными фруктами и, самое главное, — достичь цели, которую мы ставили с самого начала — возродить в Адыге-Хабльском районе и в республике целом отрасль садоводства, создать новые рабочие места", — написал Темрезов.

Глава КЧР отметил, что в садоводство будут вовлечены не только крупные компании, но и личные подсобные хозяйства — проекты мини-садов уже готовы к внедрению.

"Развитие интенсивного садоводства на всей территории республики стало одной из тем, которые мы обсудили с министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым во время его официального визита в республику. Мы заручились поддержкой Минсельхоза в деле развития садоводства на территории Карачаево-Черкесии", — написал глава республики в "Инстаграм".

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