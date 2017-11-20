Новую высокотехнологичную ферму построят в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 20 ноя — РИА Новости. Молочно-товарный животноводческий комплекс на двести голов построят в селе Покровское Цильнинского района Ульяновской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области, напоминая, что молочное животноводство объявлено губернатором региона одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Ульяновской области.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Цильнинского района Ханяфи Рамазанов приняли участие в торжественной закладке первого камня в фундамент новой фермы. По словам главы региона, это событие является знаковым не только для конкретного хозяйства и муниципалитета, но и для всей Ульяновской области.

"Ввод в эксплуатацию этого современного, высокотехнологичного комплекса играет важную стратегическую роль в решении вопроса обеспечения продовольственной безопасности региона. Нашей задачей минимум до 2021 года является увеличение численности коров в хозяйствах всех категорий до 60 тысяч голов, наращивание объёмов производства молока до 300 тысяч тонн в год, что позволит обеспечить потребность населения Ульяновской области в молоке и молочных продуктах", — цитирует пресс-служба Морозова.

Кроме того, глава региона отметил социальную значимость проекта, реализация которого позволит привлечь на село молодых высокопрофессиональных специалистов.

По словам министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаила Семёнкина, проектная мощность новой фермы составляет 1,5 тысячи тонн молока в год.

"Здесь будут установлены механизированная линия доения, сбора и охлаждения молока, система естественной вентиляции, организованы кормовые столы и автоматическая система удаления навоза. Введение в эксплуатацию этой фермы позволит увеличить средний надой молока в районе на одну фуражную корову до шести тонн", — цитирует пресс-служба Семенкина.

По его словам, все производственные помещения будут возводиться по лучшим мировым и европейским стандартам, в них разместят высокопродуктивный крупный рогатый скот.

По данным пресс-службы, строительство животноводческих комплексов ведется в селе Троицкий Сунгур Новоспасского района (ООО "Агро-Нептун") и селе Озёрки Чердаклинского района (ООО "КФХ "Возрождение").

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