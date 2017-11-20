"Дулевский фарфор" изготовит к ЧМ-2018 сувениры, копию кубка и Забиваку

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волка Забиваки в Казани. Архивное фото

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волка Забиваки в Казани. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Компания "Дулевский фарфор" (г. Ликино-Дулево, Московская область) получила право изготавливать изделия с символикой чемпионата мира по футболу FIFA-2018, сообщило в понедельник министерство культуры Московской области.

В сообщении ведомства говорится, что "Дулевский фарфор" заключил договор с российской компанией "Мегалайсенз Энтертеймент", которая, согласно соглашению с FIFA, осуществляет лицензионную и розничную программы чемпионата мира — 2018.

"Дулевский фарфоровый завод — единственное предприятие народных художественных промыслов из Московской области, получившее право на производство и реализацию сувенирной символики чемпионата мира по футболу 2018 года. В конце ноября первые партии фарфоровых изделий с символикой чемпионата мира — 2018 поступят в продажу примерно в 90 брендированных магазинах", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Компания изготовит чайники, чайные пары, настенные тарелки с символикой турнира, а также скульптуру официального талисмана ЧМ-2018 — волчонка Забиваки и 15-сантиметровый фарфоровый кубок — точную копию оригинала, который будет вручен чемпиону. Все эти изделия будут в продаже.