Страны ОПЕК+ не обсуждают увеличение сокращения добычи нефти, заявили в ОАЭ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости/Прайм. Нефтедобывающие страны, входящие и не входящие в ОПЕК, не обсуждают увеличение объемов сокращения добычи нефти в рамках венской сделки (ОПЕК+), сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Текущие цены на нефть являются логичными, учитывая состояние спроса и предложения на данный момент. Мировой спрос в этом году — здоровый и превзошел все ожидания, и мы рассчитываем, что он продолжит расти в следующем году", — приводит агентство Блумберг слова министра.

Аль-Мазруи также отметил, что на рынке нефти еще наблюдается избыток запасов нефти в объеме 158 миллионов баррелей, который должен быть снижен.

Он подчеркнул, что нефтедобывающим странам ОПЕК+ необходимо продлить сделку после первого квартала 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только пяти стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.