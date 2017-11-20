Смоленщина — в лидерах по внедрению программ улучшения инвестклимата

СМОЛЕНСК, 20 ноя — РИА Новости. Объемы внедрения целевых моделей по улучшению инвестиционного климата в Смоленской области значительно превышают среднероссийский уровень, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на данные специализированной информационной системы Region-ID, разработанной Агентством стратегических инициатив.

Система Region-ID позволяет в режиме онлайн оценивать работу региональных проектных команд по созданию комфортных условий для бизнеса.

"Согласно промежуточным результатам внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации на Смоленщине достигнуто 93% целевых показателей, тогда как в среднем по стране эта цифра составляет 84%", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в области полностью завершено внедрение шести целевых моделей, четыре из которых дополнительно оцениваются в рамках так называемого инвестиционного стандарта. Также достигнуты максималные показатели в целевых моделях по подключению (технологическому присоединению) к сетям газораспределения, системам теплоснабжения и централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Значительное превышение среднероссийских данных также зафиксировано в целевой модели по поддержке малого и среднего предпринимательства — достигнуто 96% показателей, тогда как в среднем по России эта цифра составляет 80%.

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