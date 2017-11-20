Страны МЕРКОСУР заинтересованы в сотрудничестве с ЕАЭС, заявил Лавров

БАКУ, 20 ноя — РИА Новости. Государства МЕРКОСУР, в том числе Чили, заинтересованы в сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Кстати, у нас уже стоит очередь из стран, которые хотят с Евразийским экономическим союзом заключать соглашения либо о зоне свободной торговли, либо о сотрудничестве. В том числе такие страны, как Чили, и, в общем-то, вся организация МЕРКОСУР", — сказал Лавров в Баку, выступая перед студентами азербайджанской дипакадемии.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. МЕРКОСУР объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.