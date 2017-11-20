"Росгеология" не видит для себя рисков от западных санкций

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Росгеология" не пострадала от западных санкций и в среднесрочном периоде не видит для себя рисков в этом плане, не чувствует технологической зависимости и в состоянии выполнять все виды работ, заявил в интервью РИА Новости глава компании Роман Панов.

"Они (санкции – ред.), безусловно, отразились на наших заказчиках, на объемах ГРР. На нас повлияли с точки зрения удорожания инструментов для наших финансовых партнеров. Но чтобы мы почувствовали какую-то острую технологическую зависимость или серьезные ограничения, связанные с невозможностью выполнять те или иные виды работ, этого не могу сказать. На среднесрочный период я таких рисков не вижу", — сказал Панов, отвечая на вопрос, отразились ли на деятельности "Росгеологии" продолжающиеся уже три года западные санкции.

Санкции в отношении РФ были введены в 2014 году рядом стран в связи с ситуацией вокруг Украины и с тех пор неоднократно ужесточались. Меры включают ограничения передвижения и заморозку средств и активов отдельных лиц, запрет на инвестиции в определенные сектора и на экспорт и импорт определенных товаров и технологий, а также ограничивают финансовые операции.

В частности, санкции США против российского ТЭКа включают запрет на участие в добыче нефти на шельфе, в том числе поставку оборудования или технологий, а также в разработке сланцевых месторождений. Кроме того, ограничен доступ крупных российских компаний к зарубежному финансированию.

"Росгеология" — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе. "Росгеология" создана по указу президента на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России — "Центргеологии". На 100% принадлежит государству.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>