"Росгеология" не видит для себя рисков от западных санкций

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Росгеология" не пострадала от западных санкций и в среднесрочном периоде не видит для себя рисков в этом плане, не чувствует технологической зависимости и в состоянии выполнять все виды работ, заявил в интервью РИА Новости глава компании Роман Панов.
Санкции в отношении РФ были введены в 2014 году рядом стран в связи с ситуацией вокруг Украины и с тех пор неоднократно ужесточались. Меры включают ограничения передвижения и заморозку средств и активов отдельных лиц, запрет на инвестиции в определенные сектора и на экспорт и импорт определенных товаров и технологий, а также ограничивают финансовые операции.
В частности, санкции США против российского ТЭКа включают запрет на участие в добыче нефти на шельфе, в том числе поставку оборудования или технологий, а также в разработке сланцевых месторождений. Кроме того, ограничен доступ крупных российских компаний к зарубежному финансированию.
Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>