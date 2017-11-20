СУЭК стала победителем национальной экопремии

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (АО "СУЭК") вошла в число победителей национальной премии в области экологии в номинации "За вклад в экологическую культуру", премия присуждена компании за серию масштабных проектов в области экологического просвещения, в частности за организацию в 2017 году проведения фотофестивалей "Первозданная Россия" в регионах присутствия компании, сообщает пресс-служба СУЭК.

Еще одним награжденным в этой номинации стал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Кроме того, как информирует пресс-служба, "СУЭК-Хакасия" стало лауреатом премии в номинации "ЭКО-Управление" за проект "Инновационный метод рекультивации на предприятиях.

Ежегодная национальная премия в области экологии Eraeco вручается с 2013 года физическим и юридическим лицам за экологические проекты, осуществлённые в России. Организатор премии — общественное движение Eraeco при поддержке Минприроды России, Росприроднадзора, Общественной палаты России, Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России.