Чешские предприниматели рассказали об интересах в России

ПРАГА, 20 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Чешскому бизнесу в России наиболее интересны машиностроение и энергетика, развитию партнерских отношений в этих и в других секторах экономики должен способствовать визит в РФ 20-24 ноября президента республики Милоша Земана и сопровождающей его делегации из 130 предпринимателей, заявил РИА Новости руководитель бизнес-делегации, президент Союза промышленности и транспорта (СПТ) Чехии Ярослав Ганак.
В рамках контактов в развитии транспортной инфраструктуры чешские фирмы, по словам Ганака, способны разработать проекты и содействовать созданию новых скоростных трасс, а также помочь в реконструкции уже существующих магистралей. Или, например, наладить сотрудничество в ремонте железнодорожных локомотивов. "Мы знаем, что в РФ накоплен свой большой опыт работы в этом направлении. Тем не менее, чешские фирмы готовы откликнуться на любой объявленный тендер в данных сферах", — сказал глава Союзпрома.
В связи с намеченным расширением числа энергоблоков на одном или двух чешских АЭС, "Дукованы" и "Темелин", все ждут решающего слова нового чешского правительства, создаваемого ныне по итогам недавних парламентских выборов, сказал Ганак. Кабинет также должен будет принять решение о необходимости и условиях тендера для выбора участников реализации данного проекта.
По словам Ганака, российская экономика постепенно стабилизируется и растет, а инвестиционный климат предоставляет неплохие возможности для зарубежных фирм. "Что касается конкретно шансов для торговли и инвестиций в РФ с участием чешских фирм, то, надеюсь, что предстоящие переговоры президентов обеих стран будут способствовать их расширению и развитию", — сказал глава чешской бизнес-делегации.