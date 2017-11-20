Чешские предприниматели рассказали об интересах в России

ПРАГА, 20 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Чешскому бизнесу в России наиболее интересны машиностроение и энергетика, развитию партнерских отношений в этих и в других секторах экономики должен способствовать визит в РФ 20-24 ноября президента республики Милоша Земана и сопровождающей его делегации из 130 предпринимателей, заявил РИА Новости руководитель бизнес-делегации, президент Союза промышленности и транспорта (СПТ) Чехии Ярослав Ганак.

"Чешским компаниям и предприятиям интересны в сфере сотрудничества с российскими коллегами, прежде всего, машиностроение и энергетика, включая новые источники энергии. Кроме того, может развиваться плодотворное сотрудничество в добыче природных ископаемых, в частности, нефти и газа, а также специального сырья. Чешские геологи и другие специалисты в этих сферах относятся к мировой элите, работают во многих зарубежных странах", — сказал Ганак.

В рамках контактов в развитии транспортной инфраструктуры чешские фирмы, по словам Ганака, способны разработать проекты и содействовать созданию новых скоростных трасс, а также помочь в реконструкции уже существующих магистралей. Или, например, наладить сотрудничество в ремонте железнодорожных локомотивов. "Мы знаем, что в РФ накоплен свой большой опыт работы в этом направлении. Тем не менее, чешские фирмы готовы откликнуться на любой объявленный тендер в данных сферах", — сказал глава Союзпрома.

В связи с намеченным расширением числа энергоблоков на одном или двух чешских АЭС, "Дукованы" и "Темелин", все ждут решающего слова нового чешского правительства, создаваемого ныне по итогам недавних парламентских выборов, сказал Ганак. Кабинет также должен будет принять решение о необходимости и условиях тендера для выбора участников реализации данного проекта.

Активность на рынке РФ чешских фирм, действующих в сельскохозяйственной сфере, во многом зависит от предпринимательской отваги их руководителей, сказал Ганак. При этом он отметил, что среди них есть сильные игроки, например, предприятие "Мадета", которая уже немало лет поставляет разнообразную молочную продукцию в Россию. "Но для того, чтобы надолго удержаться в РФ, думаю, чешским компаниям просто необходимо идти путем создания совместных предприятий. Кроме прочего, это является своего рода "интеллигентным путем" обхода санкций", — сказал Ганак.

По словам Ганака, российская экономика постепенно стабилизируется и растет, а инвестиционный климат предоставляет неплохие возможности для зарубежных фирм. "Что касается конкретно шансов для торговли и инвестиций в РФ с участием чешских фирм, то, надеюсь, что предстоящие переговоры президентов обеих стран будут способствовать их расширению и развитию", — сказал глава чешской бизнес-делегации.

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