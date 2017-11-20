Обучающий центр будет создан на автозаводе в Химках

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Центр обучения инженеров будет создан на заводе по сборке японских грузовиков в Химках, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"В Химках мы планируем разместить тренинговый центр, где будем обучать инженеров. В России будет также небольшой маршрут для тест-драйва", —сообщил заместитель генерального менеджера дивизиона Европы и Африки "Хино Моторс Лтд." Еити Сато губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время экскурсии по предприятию в Японии.

Высокотехнологичный завод компании "Хино Моторс Лтд." функционирует с 1963 года, его площадь 750 тысяч квадратных метров, численность персонала — около 4,5 тысячи человек. Основная продукция: грузовики "Хино", кроссоверы "Лэнд Крузер Прадо" и "Тойота FJ Крузер", а также специальные мини-вэны, добавляется в сообщении. Ежедневно там производится 310 грузовиков и 550 внедорожников, на сборку одной машины уходит две-три минуты. Губернатор осмотрел производственные линии, а также ознакомился с процессом обучения специалистов на заводе.

"Мы посмотрели, как работает конвейер, как комплектующие собираются в одном месте — конечно это уникальная система, метод управления "Тойоты", которая позволяет за две минуты выпускать одну машину. Количество машин в Химках будет небольшим, но этот завод будет иметь возможность экспансии, расширения своего производства", — отметил Воробьев, слова которого цитируются в материале.

Делегация Московской области под руководством губернатора Воробьева прибыла с рабочим визитом в Японию в понедельник. В рамках роуд-шоу запланирован ряд деловых встреч с представителями японского бизнеса, а также презентация инвестиционного потенциала Подмосковья. В Токио Губернатор встретился с руководителями компании "Хино Моторс Лтд.", в ходе которой обсуждались перспективы строительства завода по производству мало- и среднетоннажных грузовиков в Подмосковье.

В документе напоминается, что соглашение о взаимодействии между Министерством инвестиций и инноваций Подмосковья и компанией "Хино" было подписано в октябре текущего года. Завод по производству грузовиков будет построен в Химках в 2019 году, ежегодно планируется выпускать автомобили Hino 300 и Hino 500. Инвестиции в проект составят порядка одного миллиарда рублей. Объем производства составит около двух тысяч машин в год.