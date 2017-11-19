Россия и Судан в среду могут подписать контракты по полезным ископаемым

ХАРТУМ, 19 ноя — РИА Новости. Подписание ряда контрактов в сфере полезных ископаемых ожидается в ходе визита президента Судана в РФ, заявил РИА Новости представитель министерства полезных ископаемых Судана Рукаби Хасан.

Глава пресс-службы президентского дворца Абдалла Джадулла ранее сообщил РИА Новости, что президент Судана Омар аль-Башир посетит РФ с официальным визитом в среду, 22 ноября.

Хасан сообщил, что министр полезных ископаемых будет в составе делегации. По словам представителя министерства, "ожидается подписание ряда контрактов, в частности, в области инвестиций в сферу полезных ископаемых Судана".

"Министерство разработало план для периода после снятия американских санкций с Судана. Сейчас имеются широкие возможности для инвестиций. В Судане есть несколько готовых площадок для разработки полезных ископаемых, для новых компаний, которые придут в Судан", — заявил представитель ведомства.

Хасан описал деятельность нескольких российских компаний в данной индустрии Судана как "успешную".

В свою очередь глава пресс-службы министерства нефти и газа Судана Шадия Араби рассказала РИА Новости, что, несмотря на атмосферу открытости между Суданом и РФ, "в стране нет ни одной российской компании, по существу инвестировавшей в сферу нефти и газа в Судане".

По ее словам, заключенный ранее с российской компанией инвестиционный контракт все еще находится в стадии "реализации". По словам Араби, министерство надеется на более активное участие российских компаний в инвестировании после снятия санкций США с Судана.

Вашингтон в начале октября снял санкции с ряда суданских компаний. В их перечень попали банки, нефтяные, портовые, строительные и производственные компании. США ввели санкции против Судана около 20 лет назад.