Минтранс представит новую модель субсидирования региональных авиаперевозок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — РИА Новости. Минтранс РФ готовит новую модель субсидирования региональных авиаперевозок и представит ее в правительство до конца 2017 года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
Он уточнил, что при субсидировании будут учитываться разные приоритеты. "Не только по регионам, там будут разные приоритеты (субсидирования – ред.) при ориентации субсидий. Основа останется той же… Мы поддерживаем обнуление (на региональные авиарейсы в облёт Москвы – ред.). Пока его нет, но мы поддерживаем", — сказал Соколов.
Сейчас в РФ работают четыре программы субсидирования воздушных перевозок: региональная, программа полетов на Дальний Восток, в Крым и Калининград.