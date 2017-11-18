Минтранс представит новую модель субсидирования региональных авиаперевозок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — РИА Новости. Минтранс РФ готовит новую модель субсидирования региональных авиаперевозок и представит ее в правительство до конца 2017 года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Сейчас Минтрансом готовится новая модель субсидирования авиаперевозок на региональном уровне, которая будет представлена в правительство РФ до конца этого года. И традиционно правительством будут приняты решения по субсидированию. И, конечно же, аэропорты такого федерального уровня, как новый аэропорт "Платов" будут учтены в этой общей модели субсидирования региональных авиаперевозок", — пояснил Соколов во время рабочего визита в аэропорт "Платов".

Он уточнил, что при субсидировании будут учитываться разные приоритеты. "Не только по регионам, там будут разные приоритеты (субсидирования – ред.) при ориентации субсидий. Основа останется той же… Мы поддерживаем обнуление (на региональные авиарейсы в облёт Москвы – ред.). Пока его нет, но мы поддерживаем", — сказал Соколов.

Сейчас в РФ работают четыре программы субсидирования воздушных перевозок: региональная, программа полетов на Дальний Восток, в Крым и Калининград.