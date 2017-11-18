Реконструкцию аэропорта в Великом Устюге планируют завершить к 2020 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Реконструкцию аэропортового комплекса в Великом Устюге стоимостью около 1 миллиарда рублей планируется завершить к 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

"С активным развитием проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза" и развитием внутреннего туризма в России Великий Устюг выходит на первый план самых посещаемых территорий страны. В прошлом году Великий Устюг вместе с Краснодарским краем и Крымом вошел в тройку направлений, которые выбирают туристы на Новый год", — отметил губернатор региона Олег Кувшинников в ходе выездного заседания градостроительного совета Великого Устюга. Его слова приводит пресс-служба.

С 1998 по 2016 год поток прибывающих в Великий Устюг гостей увеличился с 2 тысяч до 278 тысяч человек в год. Возрастает и спрос на авиаперевозки в этом направлении, однако в настоящее время взлетно-посадочная полоса аэродрома может принимать только небольшие самолеты: Ан-2 и Як-40 вместимостью до 40 пассажиров.

"Приложив максимум усилий, мы вошли в федеральную целевую программу. Постановление правительства РФ подписано, средства в федеральном бюджете предусмотрены. Проект соглашения о предоставлении субсидии бюджету Вологодской области на реконструкцию аэропорта в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" находится в правительственной комиссии", — сообщил заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта предполагается в объеме 984 миллиона рублей, в том числе 758 миллионов — федеральные средства, 226 миллионов — региональные. Реализация проекта позволит увеличить взлетно-посадочную полосу, чтобы принимать среднемагистральные самолеты, осуществлять прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

"Необходимо подписать соглашение с Росавиацией до конца года, разработать конкурсную документацию. В начале следующего года мы объявляем конкурс и приступаем к работам. Наша задача — за два года удлинить полосу, поставить новое навигационное оборудование. Параллельно нужно готовить проект по расширению аэропортового комплекса с возможностью в дальнейшем получить статус международного, если мы поймем, что количество туристов будет ежегодно расти", — отметил губернатор Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.