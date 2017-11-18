Татарстан предложил Huawei локализовать производство

КАЗАНЬ, 18 ноя — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил руководству китайской компании Huawei локализовать производство в Татарстане, открыть центр разработок в Иннополисе и авторизованную академию Huawei на базе Казанского федерального университета (КФУ), сообщает пресс-служба главы республики.

Делегация Татарстана во главе с президентом республики находится с рабочей поездкой в КНР, где обсуждает с руководством ведущих китайских провинций и компаний развитие межрегионального сотрудничества. В частности, в офисе компании Huawei состоялась презентация центра современных технологий.

"Татарстан придает большое значение развитию инноваций… Мы были бы рады взаимодействию с компанией Huawei по ряду вопросов. Например, мы хотим предложить локализацию производства компании и открытие центра разработок на территории ОЭЗ "Иннополис". Также направить инвестиции компании в образовательные проекты в Татарстане, в том числе открытие авторизованной академии Huawei на базе КФУ. Перспективным для нас является развитие сетей мобильной связи поколения 5G на территории Татарстана, а также применение сетевого и серверного оборудования Huawei на предприятиях республики", — цитирует пресс-служба слова Минниханова.

Президент Татарстана отметил, что индустриальные парки, технопарки и инжиниринговые центры Татарстана входят в число самых эффективных в России, в республике ведется развитие нано-, биотехнологий, производства композитных материалов, робототехники. Для более подробного изучения вопросов сотрудничества Минниханов пригласил представителей компании посетить Татарстан.

Авторизованная сетевая академия Huawei (Huawei Network Academy) – новая образовательная программа сотрудничества, которую компания Huawei предлагает университетам для опережающей теоретико-практической подготовки студентов старших курсов и аспирантов. Программа включает подготовку по ряду направлений информационно-коммуникационных технологий, таких как оптоволоконные технологии, сети передачи данных, сети LTE, платформы облачных вычислений. Huawei – один из мировых лидеров в области разработки инфокоммуникационных решений. Инновационные разработки компании ориентированы на потребности клиентов, благодаря чему были достигнуты высокие результаты в области телекоммуникационных сетей, терминальных устройств и систем "облачных" вычислений. Продукты, решения и услуги Huawei используются в 170 странах.

Казанский федеральный университет заинтересован в участии в программе "Академия Huawei" и готов включить дисциплины академии в учебные планы для обучения студентов. При этом планируется обучение не менее 50 студентов в год на безвозмездной основе. Кроме того, КФУ интересно сотрудничество с компанией Huawei, включая возможности исследования и разработок для компании. У университета имеется успешный опыт выполнения исследовательских проектов для нужд лидеров индустрии, таких как CISCO, HP, SAMSUNG, FUJITSU.

Другие новости региона читайте здесь >>