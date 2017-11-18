Из аэропорта Ростова в "Платов" переведут 40 авиакомпаний

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — РИА Новости. Договоры со всеми 40 авиакомпаниями о переводе из аэропорта Ростова-на-Дону в новый аэропорт "Платов" уже подписаны, сообщил на совещании в новом аэропорту гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился открыть "Платов" для международных рейсов, распоряжение вступит в силу с 27 ноября. Одновременно принято решение о закрытии с 1 марта 2018 года расположенного в черте города действующего аэродрома и старого аэропорта Ростова-на-Дону.

"Порядка 40 авиакомпаний совершают полёты в аэропорт Ростова-на-Дону. На сегодняшний день со всеми авиакомпаниями заключены договоры о наземном обслуживании уже от нового юрлица. Они ждут от нас извещения о закрытии старого аэропорта и переводов полёта в новый аэропорт", — пояснил на совещании руководитель "Аэропортов регионов".

Аэропорт "Платов" был построен в Аксайском районе Ростовской области, в четырех километрах от станицы Грушевская. Согласно проекту, пассажирский терминал нового аэропорта будет обладать пропускной способностью 8 миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 47 миллиардов рублей, из которых около 19 миллиардов рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний "Ренова".

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