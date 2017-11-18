С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Необходимость внесения изменений в 44-й федеральный закон о госзакупках для того, чтобы он учитывал специфику культурных учреждений, действительно существует, заявил журналистам в субботу замминистра культуры Александр Журавский.

В пятницу в рамках Культурного форума, который проходит в Санкт- Петербурге, на совещании с деятелями культуры президент России Владимир Путин высказался за изменение системы конкурсов по закупкам для учреждений культуры и подчеркнул, что конкурсы, которые касаются творчества, неуместны. Он пояснил, что проведение открытых конкурсов на приобретение товаров и услуг для учреждений культуры и искусства обязательно только в том случае, если они касаются хозяйственных нужд.

"Речь идет о 44-м федеральном законе, который не адаптирован под специфику закупок товаров и услуг", — сказал Журавский.

Он отметил, что эту проблему уже обсуждали в Государственной думе на заседании комитета по культуре, на котором присутствовали директора культурных учреждений.

"Это не секрет, что 44-й ФЗ не учитывает специфику творческого процесса. Когда проводится подготовка конкурсной документации, там прописываются все этапы деятельности и изменения сроков, например, или перечня работ. Внесение изменений в него считается существенным. Вместе с тем творческий процесс — перенос срока спектакля или изменения количества и состава участников, смена декораций, — урегулировать жесткими нормами этого ФЗ невозможно", — пояснил замминистра.