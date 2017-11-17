В Югре прогнозируют рост инвестиций в гостиницы и рестораны региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноя — РИА Новости. Объем инвестиций в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса в Югре в 2017 году может составить около 315 миллионов рублей, что на 1,5% больше по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости в управлении туризма регионального департамента промышленности.

"Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Гостиницы и рестораны" в 2017 году, по оценочным данным, составит не менее 315 миллионов рублей, что на 1,5% больше, чем в 2016 году", — заявили в ведомстве.

По прогнозам окружных властей, объем платных услуг, оказанных гостиницами на территории Югры в 2017 году, составит около 1,98 миллиарда рублей, этот показатель превышает прошлогодний более чем на 7%.

Данный рост в профильном департаменте, в числе прочего, связывают с увеличением турпотока в регион. Предполагается, что автономный округ в текущем году посетят 540 тысяч человек. Среди других факторов, положительно влияющих на развитие туристической инфраструктуры в Югре, как отмечается, — ежегодная выставка-ярмарка "ЮграТур", позволяющая расширять межрегиональные связи, что способствует привлечению туристов из субъектов РФ. Трехдневная выставка, в рамках которой представители туристического бизнеса автономного округа и ряда регионов России презентуют свои проекты и услуги, открылась в пятницу в Ханты-Мансийске.

"Развитие туристической инфраструктуры на территории округа является приоритетной задачей правительства, как показывает практика, подобные мероприятия способствуют концентрации деловой активности и расширению межрегиональных связей", — добавили в управлении туризма.

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