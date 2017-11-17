МВФ ждет более быстрого роста ВВП России в 2017 году

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП РФ в 2017 году на уровне около 2%, при том, что в октябре фонд ожидал, что этот показатель будет находиться на уровне 1,8%, говорится в заявлении по итогам работы миссии фонда в России.

"Циклическое восстановление в России набирает темп после двухлетней рецессии, с ростом, который, как ожидается, достигнет приблизительно 2% в этом году", — отмечается в сообщении.

Там же уточняется, что этот рост "поддержан более высокими ценами на нефть и облегченными внутренними финансовыми условиями". "Тем не менее, рост, вероятно, останется низким в среднесрочной перспективе, из-за демографии, из-за узких мест, а также стабильного режима санкций", — прогнозирует фонд.

МВФ в октябре повысил прогнозы роста ВВП РФ на 2017 и 2018 годы до 1,8% и 1,6% соответственно на фоне общего укрепления финансовой стабильности, быстрого замедления инфляции, роста промышленности и укрепления рубля. Между тем глава представительства МВФ в России Габриель Ди Белла в ноябре заявила, что в долгосрочном периоде фонд прогнозирует рост экономики страны по 1,5% в год, хотя и считает возможным достичь роста в 3% за 7-10 лет.