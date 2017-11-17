Виноделы из Крыма и Тосканы договорились о создании совместного бренда

Производители вина из Крыма и итальянской Тосканы договорились о создании вина из крымских сортов винограда

Производители вина из Крыма и итальянской Тосканы договорились о создании вина из крымских сортов винограда

РИМ, 17 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Производители вина из Крыма и итальянской Тосканы договорились о создании вина из крымских сортов винограда, которому предстоит получить экспертные оценки итальянских критиков и впоследствии появиться на российском рынке.

Идея совместного производства вина появилась у крымского винодела Валерия Захарьина совместно с итальянским знатоком, автором винных гидов Лукой Марони. В партнеры Захарьин пригласил Этторе Фалво, который является владельцем одного из крупнейших предприятий на Апеннинах.

"После того, как Фалво посетил Крым, у нас появилась идея создать совместный бренд, которой будет называться Duos. Мы хотим объяснить нашему потребителю, что в Крыму уже производятся вина мирового качества… Марони впервые дал оценку русским винам и открывает отдельный раздел у себя на сайте", — сказал РИА Новости Захарьин.

По его словам, российским любителям вина важна внешняя оценка и международное признание, поэтому появление крымского вина на итальянском рынке и местных выставках может дать толчок к его продвижению в России.

В планах производителей – создать купаж из двух-трех сортов винограда, в качестве которых рассматриваются "Саперави" и "Кефесия", и произвести в Крыму первую партию в несколько тысяч бутылок. Виноделы хотят представить результаты в марте на винной выставке Дюссельдорфе, а также в мае на российской выставке "Продэкспо".

"Период, в котором сейчас находится крымское виноделие, очень напоминает ситуацию в Италии в 1980-х, Тогда у нас началось там называемое "винодельческое Возрождение". И Этторе Фалво был одним из его главным действующих лиц, так как ему удалось восстановить высокий исторический статус автохтонных сортов Италии в мире. Такой человек станет настоящим проводником для Захарьина, целью которого также является вернуть былую славу крымским сортам винограда", — заявил Марони РИА Новости.