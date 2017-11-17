СГК: сибирскую теплогенерацию нужно включить в программу модернизации ТЭС

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Тепловая генерация Сибири должна стать полноценным участником обсуждаемой в настоящее время программы модернизации мощностей, считает директор по работе на энергорынках Сибирской генерирующей компании (СГК) Антон Данилов.

По расчетам, к 2021 году в связи со строительством и вводом алюминиевых производств компании "Русал" в энергосистеме Сибири может возникнуть определенный дефицит мощности. "Чтобы этого не допустить, тепловая генерация Сибири должна стать полноценным участником обсуждаемой в настоящее время программы модернизации мощностей. Причем затягивать с модернизацией мощностей не стоит", — говорит Данилов.

Ранее в ноябре президент РФ Владимир Путин одобрил программу модернизации теплогенерации РФ. По словам министра энергетики Александра Новака, проработка нормативно-правовой базы для нее будет запущена в 2018 году, и внесение изменений в законодательство и разработка необходимых постановлений позволит реализовать новую многолетнюю программу привлечения инвестиций в электроэнергетический комплекс.

Предлагаемые изменения в целом, по словам Данилова, направлены на повышение конкуренции и исключение существующих на текущий момент незакрытых проблемных вопросов, в том числе, с выводом неэффективных мощностей. В частности, поставщикам предполагается предоставить больше инструментов управления выручкой, например, ввести стимулы к заключению свободных договоров на поставку мощности.

Для того чтобы максимально эффективно реализовать данную программу, по словам Данилова, также важно определить перечень объектов модернизации, что требует анализа "узких мест" и их расположения на той или иной территории, в том числе с учетом рынка тепла.