План Карлова не решит проблем "ВИМ-Авиа", заявил Соколов

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 ноя — РИА Новости. Росавиация представила Минтрансу свое заключение по плану бизнесмена Бориса Карлова о спасении "ВИМ-Авиа"; эти меры не решают проблем авиакомпании, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. Глава Минтранса говорил, что сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

Бизнесмен Борис Карлов и его компания Aurora Investments совместно с банками-кредиторами и сотрудниками финансовой дирекции "ВИМ-Авиа" представили Минтрансу и Росавиации план выхода из кризиса. Министерство, в свою очередь, поручило Росавиации рассмотреть этот план и представить свою позицию.

"Да, заключение представлено в Минтранс, это скорее не план, а некие декларации, не имеющие под собой реальных просчитанных финансовых моделей, инвестиционных предложений, вопросов решения социальных проблем в компании, поэтому какой-то системный анализ без наличия четкой структурной программы, провести нельзя", — сказал Соколов журналистам, добавив, что ни один инвестор пока не высказал заинтересованность в реализации этого плана.