Липецкие аграрии планируют собрать более 5 миллионов тонн сахарной свеклы

ЛИПЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали 4,8 миллиона тонн сахарной свеклы и планируют собрать более 5 млн. тонн этой культуры, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Липецкие аграрии уже собрали 4,8 миллиона тонн сахарной свёклы. На сегодняшний день "сладкая" страда завершена на 94% площадей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, более четверти всей свёклы Липецкой области или 1,2 миллиона тонн убрано в Добринском районе.

"Урожайность в 427,6 центнеров с гектара там выше среднерегиональной в 400,4 центнеров, но не рекордная. Рекорд по урожайности бьют чаплыгинские свекловоды, собирающие по 509,7 центнеров с гектара. На втором месте Хлевенский район с урожайностью в 480,6 центнер, на третьем — Добровский район с 446,6 центнерами с гектара", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что на шести сахарных заводах региона уже переработано 3,2 миллиона тонн свёклы, получено 461 тысяч тонн сахара. Глава региона Олег Королев отметил, что уборка сахарной свеклы ведется в тяжелых условиях и выразил надежду на высокий урожай.

"Хоть чуть-чуть представьте себе, в каких тяжелейших условиях (непролазная грязь…техника просто тонет) убирают сахарную свеклу селяне… Но работают круглосуточно… Склоняю голову в восхищении! А еще около 3 миллионов тонн надо вырвать из этого ужаса…", — написал в своем Твиттере Олег Королев.

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