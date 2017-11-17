Главы Минэнерго России и Брунея обсудили сделку ОПЕК+

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе встречи с министром энергетики и промышленности Брунея Мохаммадом Ясмин Бин Умаром обсудил взаимодействие в рамках сделки ОПЕК+, говорится в сообщении российского Минэнерго.

"Руководители энергетических ведомств России и Брунея обсудили состояние и перспективы взаимодействия в энергетической сфере… Также речь шла о взаимодействии в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Стороны подтвердили приверженность исполнению взятых обязательств по достижению скорейшей ребалансировки нефтяного рынка", — отмечается в сообщении.

Новак отметил готовность российской стороны к взаимодействию с брунейскими партнерами в рамках развития инвестиционного направления сотрудничества двух стран.

Бруней является участником сделки ОПЕК+.

ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран (Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный Судан) 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.