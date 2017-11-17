МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Единороссы считают проект федерального бюджета РФ на 2018-2020 годы бюджетом роста и здравого смысла, представители оппозиции сомневаются.
Он отметил, что предложенные комитетом по бюджету и налогам к принятию поправки подготовлены во исполнение указов и поручений президента РФ. Спикер напомнил, что они, в том числе, связаны с повышением оплаты труда и социальных пособий. "Удалось выйти на стопроцентное распределение субсидий именно в рамках бюджета, все субсидии в бюджете", — напомнил Володин.
Председатель бюджетного комитета Андрей Макаров, в свою очередь, сообщил, что в рамках второго чтения поступило 586 поправок, 406 из них рекомендованы к принятию, 138 к отклонению, 15 поправок были сняты, а ряд поправок были частично учтены. "Только на 2018 год было предложено перераспределить почти триллион рублей, это очень существенный объем в рамках бюджета, 700 миллиардов — в рамках 2019 года и 800 миллиардов — в рамках 2020 года", — сказал он.
"Анализ той работы, которая была проведена во втором чтении, позволяет сказать, что это бюджет здравого смысла. Это бюджет, в котором нам удалось сбалансировать интересы развития экономики, защиты людей, развития гражданского общества, обороноспособности страны. И вот все это уложено в рамках тех поправок, в первую очередь, которые сегодня предлагаются (к принятию – ред.)", — отметил глава думского комитета.
ЛДПР "за" бюджет
"Впервые за многие годы фракция ЛДПР поддержит данный законопроект, мы проголосуем "за", — сообщил журналистам член фракции, первый зампред бюджетного комитета Сергей Катасонов. При этом он назвал две ключевые причины, которые позволили принять такое решение. "Первое – впервые за 15 лет принято решение о приведении в соответствии МРОТ и прожиточного минимума. … Второй момент — пять лет практически не индексировалась зарплата наших бюджетников. Речь идет о тех людях, которые работают в системе образования, здравоохранения. Мы видим, что, наконец, идет индексация, причем на уровень выше инфляции, наших бюджетников и наших военных, где довольствие тоже не индексировалось", — сказал либерал-демократ.
КРПФ и Справедливая России "против"
Другой коммунист, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный напомнил журналистам, что фракция КПРФ, подготовила поправки по всем основным показателям. "Нами подготовлены и поправки, которые переводят на федеральный уровень финансирование ряда орфанных заболеваний, что является большой проблемой для региональных бюджетов. … Те 8 миллиардов рублей, которые мы предлагали переместить из резервов правительства, решили бы эту проблему", — считает он.
"Бюджет откровенно плохой, он не ставит целью повышение благосостояния людей", — считает первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов. Поэтому фракция, по его словам, предлагает отменить резервирование средств в бюджете, а также "уменьшить расходы на обслуживание внешнего долга, потому что эти расходы практически все утекают в карманы международных валютных спекулянтов". "Все-таки бюджет должен быть в интересах малообеспеченных слоев населения, в интересах россиян, а не в интересах мировых финансовых спекулянтов", — заявил эсер журналистам.