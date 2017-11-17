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Экономика

Бюджет роста и здравого смысла: в ЕР прокомментировали проект до 2020 года

16:4517.11.2017
(обновлено: 17:04 17.11.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМатериалы проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Архивное фотоМатериалы проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Единороссы считают проект федерального бюджета РФ на 2018-2020 годы бюджетом роста и здравого смысла, представители оппозиции сомневаются.

Проект федерального бюджета. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2018-2020 годы
"Мы впервые за прошедшие три года принимаем бюджет роста, у нас впервые бюджет по основным параметрам планируется с ростом более 2% ВВП. И второе чтение, конечно, самое главное чтение при рассмотрении бюджета", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании при обсуждении проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы во втором чтении.

Он отметил, что предложенные комитетом по бюджету и налогам к принятию поправки подготовлены во исполнение указов и поручений президента РФ. Спикер напомнил, что они, в том числе, связаны с повышением оплаты труда и социальных пособий. "Удалось выйти на стопроцентное распределение субсидий именно в рамках бюджета, все субсидии в бюджете", — напомнил Володин.

Председатель бюджетного комитета Андрей Макаров, в свою очередь, сообщил, что в рамках второго чтения поступило 586 поправок, 406 из них рекомендованы к принятию, 138 к отклонению, 15 поправок были сняты, а ряд поправок были частично учтены. "Только на 2018 год было предложено перераспределить почти триллион рублей, это очень существенный объем в рамках бюджета, 700 миллиардов — в рамках 2019 года и 800 миллиардов — в рамках 2020 года", — сказал он.

"Анализ той работы, которая была проведена во втором чтении, позволяет сказать, что это бюджет здравого смысла. Это бюджет, в котором нам удалось сбалансировать интересы развития экономики, защиты людей, развития гражданского общества, обороноспособности страны. И вот все это уложено в рамках тех поправок, в первую очередь, которые сегодня предлагаются (к принятию – ред.)", — отметил глава думского комитета.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Экономический рост страны, но одновременно начинается рост зарплат, одновременно поддержка некоммерческих организаций. И очень много поправок, которые касаются качества жизни людей. Десятки миллиардов рублей в рамках второго чтения направляются на те объекты социальной инфраструктуры регионов, которые просто не могли бы быть построены без оказания поддержки из федерального центра. Это и больницы, и школы, это огромное количество объектов спортивных, социальных, которые действительно необходимы людям", — считает Макаров. Поэтому, по его словам, сбалансированность бюджета в данном случае – это уже не только сбалансированность доходов и расходов, но и "сбалансированность интересов".

ЛДПР "за" бюджет

"Впервые за многие годы фракция ЛДПР поддержит данный законопроект, мы проголосуем "за", — сообщил журналистам член фракции, первый зампред бюджетного комитета Сергей Катасонов. При этом он назвал две ключевые причины, которые позволили принять такое решение. "Первое – впервые за 15 лет принято решение о приведении в соответствии МРОТ и прожиточного минимума. … Второй момент — пять лет практически не индексировалась зарплата наших бюджетников. Речь идет о тех людях, которые работают в системе образования, здравоохранения. Мы видим, что, наконец, идет индексация, причем на уровень выше инфляции, наших бюджетников и наших военных, где довольствие тоже не индексировалось", — сказал либерал-демократ.

КРПФ и Справедливая России "против"

Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мы за такой бюджет "за" голосовать не будем", — сообщил журналистам депутат от фракции КПРФ, входящий в бюджетный комитет, Сергей Казанков. "На 2018 год мы сначала убрали эту сумму для сельского хозяйства – 20 миллиардов рублей, а теперь даем. … Деньги выделяем на перевозку зерна РЖД, а не на поддержку товаропроизводителей. Многие селяне этих денег даже не увидят, потому что они услугами РЖД никогда не пользовались. Лучше бы дали деньги для селян на погашение кредитов, которые они не могут выплатить", — считает депутат.

Другой коммунист, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный напомнил журналистам, что фракция КПРФ, подготовила поправки по всем основным показателям. "Нами подготовлены и поправки, которые переводят на федеральный уровень финансирование ряда орфанных заболеваний, что является большой проблемой для региональных бюджетов. … Те 8 миллиардов рублей, которые мы предлагали переместить из резервов правительства, решили бы эту проблему", — считает он.

"Бюджет откровенно плохой, он не ставит целью повышение благосостояния людей", — считает первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов. Поэтому фракция, по его словам, предлагает отменить резервирование средств в бюджете, а также "уменьшить расходы на обслуживание внешнего долга, потому что эти расходы практически все утекают в карманы международных валютных спекулянтов". "Все-таки бюджет должен быть в интересах малообеспеченных слоев населения, в интересах россиян, а не в интересах мировых финансовых спекулянтов", — заявил эсер журналистам.

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"Наши предложения сбалансированы. Мы предлагаем увеличить по отдельным статьям расходы совокупно на 273,5 миллиарда рублей и ровно на 273,5 миллиарда рублей мы предлагаем сократить нрасходы по другим статьям. Никакого популизма, никакого печатного станка, никакой инфляции", — сказал Емельянов. "Если коллеги нас не поддержат, то мы будем голосовать против бюджета", — пообещал он. В ходе обсуждения законопроекта Госдума отклонила поправки "Справедливой России".

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