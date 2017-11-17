В Липецкой области завершена реконструкция еще одного участка дороги

ЛИПЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Реконструкция участка автодороги Липецк-Данков протяженностью 2,11 километра завершена в Липецкой области, на эти цели власти региона выделили из областного бюджета 150 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Из областного бюджета было направлено 150 миллионов рублей на реконструкцию участка автомобильной дороги Липецк-Данков. Работы проводились в рамках программы по развитию дорожного комплекса Липецкой области и транспортной системы региона", — сказал соебседник агентства.

По его словам, в ходе реконструкции проведено расширение дорожного полотна, сделаны тротуары для пешеходов, оборудованы автобусные остановки. На территории деревни Яковлевка, которая попала в зону реконструкции, вдоль автодороги с обеих сторон устроено электрическое освещение, которое позволит уменьшит опасность дорожно-транспортных происшествий в темное время суток.

"Реконструкция позволила увеличить пропускную способность автодороги и повысить безопасность дорожного движения и комфортность передвижения по трассе. Обеспечение сохранности автодорог и безопасности жителей региона — в числе важнейших направлений деятельности областных властей", — подчеркнул РИА Новости глава региона Олег Королев.

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