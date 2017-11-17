Рапота: повестка заседания Совмина Союзного государства почти согласована

МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Повестка заседания Совета министров Союзного государства Белоруссии и России практически согласована, заявил в пятницу в Минске государственный секретарь СГ Григорий Рапота.

Заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства (СГ) Белоруссии и России проходит в Минске под сопредседательством первого заместителя премьер-министра Белоруссии Василия Матюшевского и первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова. Как ожидается, заседание союзного Совмина пройдет в Гомеле 8 декабря.

"Сегодня на заседании группы высокого уровня будет рассмотрено 12 вопросов, и первым будет вопрос о предстоящем заседании Совета министров Союзного государства. Уже согласовано 15 вопросов повестки дня", — сказал Рапота, открывая заседание Группы высокого уровня. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

Как отметил госсекретарь, всего на заседание Совмина будет вынесено более 20 вопросов, часть из них находятся в стадии согласования.

Отвечая на вопрос Шувалова, Рапота отметил, что премьеры заслушают основные 4-5 вопросов. "Хотелось, чтобы внимание премьеров сосредоточилось на нескольких ключевых вопросах", — отметил в данной связи Шувалов.

Планируется, что в ходе заседания Группа высокого уровня рассмотрит актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Так, стороны намерены обсудить доступ товаров, работ, услуг на рынки двух стан, приоритетные направления развития Союзного государства, вовлечение финансовых институтов развития государств по отдельным направлениям союзного строительства.

Кроме того, участники заседания обсудят выполнение плана мероприятий по формированию и реализации единой структурной промышленной политики в рамках Союзного государства, а также подготовку проекта концепции программы совместной деятельности по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и ряд других вопросов.