Российские рыбаки могут побить рекорд прошлого года по вылову

КАЛИНИНГРАД, 17 ноя — РИА Новости. Российские рыбаки по итогам 2017 года по объему вылова рыбы могут побить рекорд прошлого года, когда было выловлено 4,8 миллиона тонн, сказал журналистам в пятницу руководитель федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

"Если мы говорили, что в прошлом году мы побили рекорд за последние 20 лет, выловили практически 4,8 миллиона тонн, то в этом году мы пока идем с опережением на 2,5%. Думаю, мы эту динамику сохраним и очередной рекорд мы побьем, это, действительно, успех наших рыбопромышленников", — сказал Шестаков, отметив, что объем вылова реально довести до 5 миллионов тонн.